Происшествия 24 января 2024, 14:42 ДТП с участием внедорожника и КамАЗа произошло в Новороссийске. Погиб один человек

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Смертельная авария с участием внедорожника и КамАЗа произошла накануне на улице Мефодиевской в Новосибирске. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Краснодарского края.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Tank 500 во время обгона выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик.

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В аварии погиб 47-летний пассажир внедорожника. Водителя и второго пассажира Tank с травмами доставили в больницу. Сейчас в деле разбираются правоохранители.