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    29 июля 2022, 10:33

    ДТП с участием велосипедиста случилось в Мурманской области

    Оксана Лавнюженко

    В городе Кандалакша Мурманской области несовершеннолетний, управляя велосипедом, попал в ДТП. Об этом написал сайт «Мэшсити» со ссылкой на инспектора ГИБДД по Мурманской области Евгения Шевченко.

    Инцидент произошел накануне на улице Пронина. Ребенок не смог справиться с управлением велосипеда и создал помеху справа для автомобиля марки Nissan. В результате аварии пострадавших нет.

    Россиянам напоминают, что по правилам дорожного движения велосипедистам следует слезать с транспорта и переходить пешеходный переход с транспортным средством в руках.