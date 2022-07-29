ДТП с участием велосипедиста случилось в Мурманской области

В городе Кандалакша Мурманской области несовершеннолетний, управляя велосипедом, попал в ДТП. Об этом написал сайт «Мэшсити» со ссылкой на инспектора ГИБДД по Мурманской области Евгения Шевченко.

Инцидент произошел накануне на улице Пронина. Ребенок не смог справиться с управлением велосипеда и создал помеху справа для автомобиля марки Nissan. В результате аварии пострадавших нет.

Россиянам напоминают, что по правилам дорожного движения велосипедистам следует слезать с транспорта и переходить пешеходный переход с транспортным средством в руках.