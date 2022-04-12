ДТП с участием ВАЗа и иномарки произошло в Челябинске

ДТП с участием Merсedes и ВАЗ-2107 произошло в Челябинске. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД города.

Авария произошла днем 11 апреля. Водитель иномарки решил не уступать дорогу отечественному автомобилю. После столкновения ВАЗ отлетел в электроопору, передали «Дни.ру».

Водителя российской машины пришлось извлекать из нее с помощью специального оборудования. Он получил травмы. Пострадавшего доставили в местную больницу.