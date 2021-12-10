ДТП с участием троллейбуса и снегоуборочного трактора произошло в Санкт-Петербурге

Во время уборки снега на Мытнинской улице в Санкт-Петербурге трактор врезался в троллейбус. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского Горэлектротранса.

Ситуация произошла 9 декабря. В результате травмы получил пассажир троллейбуса. Пострадавшего госпитализировали.

«При движении по Мытнинской улице со стороны Новгородской, у 2-й Советской улицы в троллейбус врезался трактор, сдававший задним ходом. В троллейбусе есть один пострадавший пассажир, предварительно — ушиб», — рассказали в ведомстве.