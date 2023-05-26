26 мая 2023, 16:35
ДТП с участием троллейбуса произошло в Казани
В Казани троллейбус врезался в забор и снес трех человек на газон с тротуара. Об этом написал сайт inkazan.ru с ссылкой на слова очевидцев.
ДТП произошло накануне на улице Островского. В происшествие также оказались втянуты два легковых автомобиля. На некоторый пробежуток времени в центре города образовалась пробка.
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О том, есть ли пострадавшие, не сообщается. Сейчас в подробностях аварии разбираются правоохранители.
Казань
ДТП
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