ДТП с участием трех машин произошло в Новосибирске. Есть пострадавший | 360°

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ДТП с участием трех машин произошло в Новосибирске. Есть пострадавший

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В Новосибирске на улице Большевистской накануне произошло ДТП с участием трех машин. В результате случившегося пострадал 22-летний парень. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в Госавтоинспекции по Новосибирской области, водитель Hyundai Solaris ехал в сторону улицы Ульяновской, а затем у дома на Большевистской врезался в Mitsubishi Airtrek. От сильного удара второй автомобиль отбросило в сторону КамАЗа, который стоял на светофоре.

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Водителя Hyundai Solaris отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства аварии.

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