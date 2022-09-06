ДТП с участием трех машин произошло в Новосибирске. Есть пострадавший | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ДТП с участием трех машин произошло в Новосибирске. Есть пострадавший

Читать 360tv в

В Новосибирске на улице Большевистской накануне произошло ДТП с участием трех машин. В результате случившегося пострадал 22-летний парень. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в Госавтоинспекции по Новосибирской области, водитель Hyundai Solaris ехал в сторону улицы Ульяновской, а затем у дома на Большевистской врезался в Mitsubishi Airtrek. От сильного удара второй автомобиль отбросило в сторону КамАЗа, который стоял на светофоре.

Реклама

Водителя Hyundai Solaris отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства аварии.

Реклама

0 0 0 0 0 0