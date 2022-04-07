ДТП с участием трех машин произошло в микрорайоне Арбеково в Пензе

Авария произошла накануне на проспекте Строителей в микрорайоне Арбеково в Пензе. В результате случившегося пострадала 21-летняя девушка, написало ИА «Пенза-пресс».

Как рассказали в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД, столкнулись сразу три автомобиля: отечественный легковой автомобиль четырнадцатой модели, Renault Logan и Нуundаi Sоlаris.

Что стало причиной столкновения, не уточняется. Пострадавшую с травмами госпитализировали в медучреждение.