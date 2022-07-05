ДТП с участием трех автомобилей произошло на Муромской дороге

ДТП произошло в Судогодском районе Владимирской области. Там столкнулись три машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Владимирской области.

Авария произошла на 44 километре трассы Владимир — Муром — Арзамас. Сотрудники органов прибыли на место происшествия. Несколько человек пострадали. На данный момент не поступало информации об их состоянии. Чтобы достать из одного автомобиля людей, спасателям пришлось применить специальное оборудование.

В ликвидации аварии задействовали 15 человек, а также пять единиц спецтехники.