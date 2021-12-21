ДТП с участием трех автомобилей и автобуса произошло в Кургане

В Кургане в районе перекрестка улицы Витебского и проспекта Мостостроителей произошла массовая авария. Там столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на паблик «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«По предварительной информации, автомобиль Daewoo Nexia двигался по стороны Чеховского моста в сторону Заозерного. Останавливаясь в потоке транспортных средств, его водитель почувствовал удар в заднюю часть автомобиля», — рассказали в городском ГИБДД.

Lada XRAY после столкновения с Daewoo отбросило на УАЗ, который двигался во встречном направлении. Маршрутный автобус пытался объехать место ДТП, но зацепился за автомобиль Daewoo.

Во время происшествия на дороге образовалась пробка. Пострадавших в результате аварии нет.