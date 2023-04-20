Происшествия 20 апреля 2023, 21:55 ДТП с участием трамвая случилось в Барнауле

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ДТП произошло в Барнауле. Там столкнулись легковой автомобиль и трамвай. Об этом сообщило издание «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Водитель Nissan Terrano нарушил правила ПДД, не уступив дорогу другому транспортному средству. В результате произошло столкновение с трамваем, водитель легковушки получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Кроме того, пострадала пассажирка автомобиля. Сотрудники органов организовали проверку по факту ДТП.