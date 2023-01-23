Происшествия 23 января 2023, 15:55 ДТП с участием такси в Ростовской области унесло жизнь человека

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Серьезное ДТП произошло в Ростовской области. Водитель иномарки столкнулся с такси на автодороге Ростов — Таганрог. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

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Мужчина за рулем Hyundai Accent не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где врезался в такси Hyundai Sonata. В результате погиб виновник аварии. Кроме того, в ДТП пострадал девятилетний пассажир. Водитель Hyundai Sonata и два его пассажира также получили травмы.