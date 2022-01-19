ДТП с участием снегоуборочной техники случилось в Самарской области

Произошла авария с участием снегоуборочной техники в Самарской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

Уточняется, что КамАЗ наехал на снегоуборочный трактор-экскаватор. От удара последний отлетел и врезался в другую машину, а также сбил прохожего. Мужчина попал в больницу.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за последние сутки в регионе произошло 11 ДТП. Пострадали 16 человек.