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    19 января 2022, 17:04

    ДТП с участием снегоуборочной техники случилось в Самарской области

    Дарья Морозова

    Произошла авария с участием снегоуборочной техники в Самарской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.

    Уточняется, что КамАЗ наехал на снегоуборочный трактор-экскаватор. От удара последний отлетел и врезался в другую машину, а также сбил прохожего. Мужчина попал в больницу.

    Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

    Всего за последние сутки в регионе произошло 11 ДТП. Пострадали 16 человек.