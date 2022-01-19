19 января 2022, 17:04
ДТП с участием снегоуборочной техники случилось в Самарской области
Произошла авария с участием снегоуборочной техники в Самарской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД.
Уточняется, что КамАЗ наехал на снегоуборочный трактор-экскаватор. От удара последний отлетел и врезался в другую машину, а также сбил прохожего. Мужчина попал в больницу.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Всего за последние сутки в регионе произошло 11 ДТП. Пострадали 16 человек.