ДТП с участием полицейского мотоцикла произошло в Петербурге | 360°

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ДТП с участием полицейского мотоцикла произошло в Петербурге

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ДТП случилось в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте. Там мотоцикл BMW под управлением сотрудника ДПС столкнулся с легковушкой. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

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Авария произошла неподалеку от дома № 163. Легковушка Mazda 3 не уступила дорогу мотоциклу, из-за чего произошло столкновение. Информации о пострадавших не поступало.

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