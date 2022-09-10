ДТП с участием полицейского мотоцикла произошло в Петербурге | 360°

Происшествия 10 сентября 2022, 00:33 Поделиться Telegram

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Viber ДТП с участием полицейского мотоцикла произошло в Петербурге

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ДТП случилось в Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте. Там мотоцикл BMW под управлением сотрудника ДПС столкнулся с легковушкой. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

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Авария произошла неподалеку от дома № 163. Легковушка Mazda 3 не уступила дорогу мотоциклу, из-за чего произошло столкновение. Информации о пострадавших не поступало.

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