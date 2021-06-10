ДТП с участием скорой помощи случилось в Забайкалье

Произошла авария с участием машины скорой помощи в Забайкальском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Водитель пикапа Nissan Navara двигался на зеленый сигнал светофора и столкнулся с каретой скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами и везла в реанимацию мужчину с сердечным приступом», — рассказали в пресс-службе.

В результате машина скорой помощи перевернулась. Пострадали водитель, фельдшер и пациент. Его довезла до больницы машина неотложной помощи.