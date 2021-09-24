ДТП с участием скорой помощи произошло в Самаре

Молодой водитель устроил ДТП в Самаре с участием скорой помощи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель 2002 года рождения ехал по улице Клинической в сторону улицы Коммунистической. На улице Мичурина рядом с домом 50 автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. В момент столкновения световой и звуковой сигналы у скорой не работали. В результате ДТП молодой водитель, управлявший автомобилем ВАЗ 2111, получил травмы. Парня доставили в больницу. Сотрудники ДТП выясняют обстоятельства случившегося.