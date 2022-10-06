ДТП с участием шести машин произошло в Самаре | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ДТП с участием шести машин произошло в Самаре

Читать 360tv в

В Железнодорожном районе Самары произошло массовое ДТП с участием шести машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на правоохранителей.

Вечером 5 октября водитель Toyota Camry в районе дома № 33 на улице Владимирской столкнулся с автомобилем Lada Granta, который отбросило на Toyota RAV4. Водитель Lada Granta по инерции продолжил движение и наехал на Nissan Qashqai, Ford Focus и еще один Ford Focus.

Реклама

В результате аварии пострадали водитель Lada Granta и два пассажира 19 и 20 лет. Всем им потребовалась помощь медиков.

Реклама

0 0 0 0 0 0