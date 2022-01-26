ДТП с участием шести автомобилей произошло в Новой Москве

В Новой Москве столкнулись шесть автомобилей. Четырех человек зажало в салонах машин, сообщил «360» источник в экстренных службах. Движение на участке трассы перекрыли в обе стороны.

Авария произошла на дороге А-107, на четвертом километре Брестско-Калужского перегона, недалеко от поселка Шишкин Лес. Столкнулись четыре КамАЗа и два Hyundai Porter.

Известно, что четыре человека не смогли выбраться из машин самостоятельно. По уточненной информации, трое пострадали — их зажало в салонах авто. Один человек погиб. По трассе разлилось топливо.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС перекрыли движение по двум полосам в обе стороны.