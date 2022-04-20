ДТП с участием рейсового автобуса, в котором находился 21 человек, произошло в Адыгее

ДТП произошло на 22 километре трассы Краснодар — Верхнебаканский. Там рейсовый автобус врезался в иномарку Hyundai. В момент происшествия в общественном транспорте находился 21 человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Адыгее.

Ситуация произошла днем 19 апреля. В результате удара легковушку отбросило на другой автомобиль. Несмотря на это, информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.