ДТП с участием реанимобиля произошло в Ставропольском крае. Два медика пострадали

В городе Кисловодске на одном из перекрестков столкнулись «УАЗ» и медицинский автомобиль Ford. В результате ДТП два медработника получили травмы. Об этом написал сайт newstracker.ru.

Как уточнили в УГИБДД по региону, реанимобиль ехал на красный свет с включенными спецсигналами. Фельдшеры торопились на вызов пациента.

Сообщается, что пострадавшим 27 и 30 лет потребовалась помощь врачей. В настоящий момент полиция устанавливает точные обстоятельства случившегося.