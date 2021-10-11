ДТП с участием поезда и легковушки произошло во Владимире

ДТП с участием иномарка Hyundai Solaris произошло сегодня, 11 октября, во Владимире. Автомобиль врезался в грузовой поезд. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла на железнодорожном переезде, в районе «Арт-дворца» на улице Северная.

По версии следователей, женщина-водитель пыталась проехать на красный свет светофора. Машинист локомотива попытался остановить состав, но полностью сделать это не удалось.

В результате никто не пострадал. Теперь женщине грозит штраф или лишение водительских прав за проезд на запрещающий сигнал светофора.