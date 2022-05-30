ДТП с участием подростков на мотоцикле произошло в Приморье

ДТП с участием подростков произошло на выходных в городе Партизанск в Приморье. Несовершеннолетний не справился с управлением мотоциклом. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

16-летний парень находился за рулем мотоцикла Irbis TTR. Он перевозил свою 17-летнюю подругу. При этом на них не было защитной экипировки. В какой-то момент подросток не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось. Девочку доставили в травматологическое отделение горбольницы. Благодаря медицинской экспертизе удалось установить, что в крови парня находился алкоголь.