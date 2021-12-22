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    22 декабря 2021, 18:28

    ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ленинградской области

    Дарья Морозова

    Авария с участием пяти автомобилей произошла около поселка Ульяновка в Ленинградской области. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Пять машин столкнулось на трассе А-120. Два человека получили травмы. Одного погибшего спасателям пришлось доставать из салона автомобиля.

    Правоохранители проведут проверку и установят причину и обстоятельства происшествия.

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