ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Ленинградской области

Авария с участием пяти автомобилей произошла около поселка Ульяновка в Ленинградской области. Один человек погиб. Об этом сообщило ИА Nation News.

Пять машин столкнулось на трассе А-120. Два человека получили травмы. Одного погибшего спасателям пришлось доставать из салона автомобиля.

Правоохранители проведут проверку и установят причину и обстоятельства происшествия.

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