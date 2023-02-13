13 февраля 2023, 15:50
ДТП с участием пьяного водителя произошло в Краснодарском крае
В Краснодарском крае на 28-м километре трассы из Ейска в Новоминскую произошло ДТП с участием мотороллера и легкового автомобиля. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на УГИБДД по региону.
Юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением мотороллера «Муравей» и врезался в движущейся по встречному направлению автомобиль Kia Spectra, сообщило ИА Nation News.
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Пассажирка мотороллера с травмами увезли в больницу.
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ДТП
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