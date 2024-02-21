Происшествия 21 февраля 2024, 14:17 ДТП с участием пассажирского транспорта произошло в Иванове. Два человека пострадали

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Авария, в результате которой пострадали пенсионеры, произошла накануне в месте пересечения Узлового переулка и проспекта Ленина в Иванове. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Пожилой водитель за рулем LADA выехал из переулка на главную дорогу и врезался в пассажирский автобус седьмого маршрута. Затем машина нарушителя въехала в стоящий автомобиль Skoda Superb.

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В результате аварии пострадали 69-летний водитель отечественного автомобиля и его 75-летняя пассажирка. Мужчину и женщину доставили в областную больницу.