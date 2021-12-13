ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Майкопе

Накануне днем на пересечении улиц Пролетарской и Титова в Майкопе произошло ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

По предварительным данным, 21-летний мужчина за рулем ВАЗ-2106 не справился с управлением. Он не смог выдержать безопасную дистанцию и боковой интервал. В результате легковушка столкнулась с автобусом. В салоне общественного транспорта находились пассажиры.

«В результате ДТП пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.