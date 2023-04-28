Происшествия 28 апреля 2023, 16:42 ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Башкирии

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В пятницу, 28 апреля, в Куюргазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МЧС по республике.

Недалеко от села Якшимбетово водитель автобуса, который принадлежит ГУП «Башавтотранс», не справился с управление и слетел в кювет. В транспортном средстве находились пять человек.

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Пассажиры смогли добраться до пункта назначения на попутках. Никто из них не пострадал.