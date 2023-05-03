Происшествия 03 мая 2023, 08:19 ДТП с участием нескольких машин произошло на МКАД Дептранс: ДТП с участием нескольких машин случилось на внутренней стороне МКАД РИА «Новости»

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Утром 3 мая на внутренней стороне МКАД произошла массовая авария. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«На внутренней стороне 12-го километра МКАД (в районе Кузьминского лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — сказано в сообщении ведомства.

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Оперативные службы города работают на месте случившегося. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. О пострадавших пока ничего не известно.

Движение в районе ДТП затруднено: две из пяти полос плохо двигаются. Столичный департамент транспорта попросил автомобилистов выбирать маршруты объезда.

Серьезная авария случилась на 57-м километре МКАД прошедшей ночью. Там столкнулись четыре автомобиля: Mercedes-Benz Sprinter, BMW, Volvo и Skoda Rapid. В результате случившегося два человека пострадали, их госпитализировали.