03 мая 2023, 08:19
ДТП с участием нескольких машин произошло на МКАД
Дептранс: ДТП с участием нескольких машин случилось на внутренней стороне МКАД
Утром 3 мая на внутренней стороне МКАД произошла массовая авария. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
«На внутренней стороне 12-го километра МКАД (в районе Кузьминского лесопарка) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — сказано в сообщении ведомства.
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Оперативные службы города работают на месте случившегося. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются. О пострадавших пока ничего не известно.
Движение в районе ДТП затруднено: две из пяти полос плохо двигаются. Столичный департамент транспорта попросил автомобилистов выбирать маршруты объезда.
Серьезная авария случилась на 57-м километре МКАД прошедшей ночью. Там столкнулись четыре автомобиля: Mercedes-Benz Sprinter, BMW, Volvo и Skoda Rapid. В результате случившегося два человека пострадали, их госпитализировали.
ДТП
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