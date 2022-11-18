Происшествия 18 ноября 2022, 16:25 ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Саратове

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Сотрудник Росгвардии, став свидетелем аварии с участием нескольких машин в Саратове, оказал помощь пострадавшим. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

Молодой человек застал происшествие во время поездки в автобусе. Он выбежал из транспортного средства, подошел к месту ДТП, вызвал скорую и оказал первую помощь пострадавшим.

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После приезда скорой помощи росгвардеец помог транспортировать раненых в спецмашину.

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