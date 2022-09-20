ДТП с участием мусоровоза произошло под Волгоградом | 360°

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ДТП с участием мусоровоза произошло под Волгоградом

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В Палласовском районе Волгоградской области столкнулись мусоровоз и автомобиль LADA. ДТП произошло ночью 19 сентября на трассе Иловатка - Старая Полтавка - Палласовка - Николаевск, написал сайт novostivolgograda.ru.

В региональном ГУ МВД уточнили, что водитель отечественного автомобиля, двигавшийся со стороны Николаевска в Палласовку, влетел в мусоровоз. Из-за сильного удара автомобиль разорвало пополам.

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Пострадали 27-летний пассажир и водитель LADA. Их отвезли в медучреждение.

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