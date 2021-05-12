ДТП с участием мусоровоза под Оренбургом унесло жизни трех человек

Грузовая машина отечественного производства и легковая иномарка столкнулись в Оренбургской области. Об этом рассказало РИА ФАН.

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии со смертельным исходом на автодороге «Урал». В ДТП погибли трое. Столкнулись легковая машина Volkswagen и мусоровоз КамАЗ. Спасатели достали жертв аварии из авто при помощи специализированных инструментов. Устанавливаются причины произошедшего.