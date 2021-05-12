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    12 мая 2021, 14:43

    ДТП с участием мусоровоза под Оренбургом унесло жизни трех человек

    Гора Орлов

    Грузовая машина отечественного производства и легковая иномарка столкнулись в Оренбургской области. Об этом рассказало РИА ФАН.

    Правоохранители выясняют обстоятельства аварии со смертельным исходом на автодороге «Урал». В ДТП погибли трое. Столкнулись легковая машина Volkswagen и мусоровоз КамАЗ. Спасатели достали жертв аварии из авто при помощи специализированных инструментов.

    Устанавливаются причины произошедшего.