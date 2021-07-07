ДТП с участием мотоциклиста произошло в Пензе

Авария с участием мотоциклиста произошла в микрорайоне Терновка города Пензы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе, ДТП произошло на улице Центральной 5 июля в 11:15. Мотоцикл столкнулся с отечественной легковушкой. 26-летний водитель мотоцикла на данный момент находится в больнице, медики борются за его жизнь. Следственный комитет проводит проверку случившегося.

Ранее ДТП с участием мотоциклистки произошло в Тюмени. В результате девушка повредила ногу.