05 мая 2023, 15:32
ДТП с участием мотоциклиста произошло в Нижнем Новгороде
Авария, в котором пострадал водитель мотоцикла, произошла накануне на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Как рассказали в УГИБДД России по региону, водитель автомобиля «Иж» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего водитель двухколесного транспорта упал на проезжую часть.
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Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
ДТП
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