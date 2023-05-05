Происшествия 05 мая 2023, 15:32 ДТП с участием мотоциклиста произошло в Нижнем Новгороде

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Авария, в котором пострадал водитель мотоцикла, произошла накануне на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как рассказали в УГИБДД России по региону, водитель автомобиля «Иж» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего водитель двухколесного транспорта упал на проезжую часть.

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Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.