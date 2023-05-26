Происшествия 26 мая 2023, 16:00 ДТП с участием мотоциклиста произошло на площади Ленина в Нижнем Новгороде

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Авария, в котором пострадал мотоциклист, произошла накануне на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28-летний водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию во время движения и врезался в легковой автомобиль.

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Мотоциклиста с травмами различной степени тяжести отвезли в медучреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.