26 мая 2023, 16:00
ДТП с участием мотоциклиста произошло на площади Ленина в Нижнем Новгороде
Авария, в котором пострадал мотоциклист, произошла накануне на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28-летний водитель мотоцикла не выдержал безопасную дистанцию во время движения и врезался в легковой автомобиль.
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Мотоциклиста с травмами различной степени тяжести отвезли в медучреждение. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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