Происшествия 25 мая 2023, 17:54 ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Удмуртии

Читать 360tv в

В среду, 24 мая, на улице Азина в удмуртском городе Сарапул произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.

В результате аварии один человек пострадал. Его передали медикам скорой помощи.

Реклама

Спасателям потребовались специальные инструменты, чтобы извлечь человека из машины. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.