25 мая 2023, 17:54
ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в Удмуртии
В среду, 24 мая, на улице Азина в удмуртском городе Сарапул произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на поисково-спасательную службу региона.
В результате аварии один человек пострадал. Его передали медикам скорой помощи.
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Спасателям потребовались специальные инструменты, чтобы извлечь человека из машины. Сейчас правоохранители выясняют подробности случившегося.
ДТП
Удмуртия
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