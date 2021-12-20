ДТП с участием микроавтобуса произошло в Мурманской области

Серьезное ДТП произошло в Мурманской области. Там легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате один человек скончался. Еще 15 пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ситуация произошла около семи утра в Кольском районе в населенном пункте Междуречье. Там на автодороге местного значения легковушка врезалась в микроавтобус.

В результате троих человек доставили в больницу. Еще 12 получили травмы, но от госпитализации отказались. Один человек погиб, передал RT.