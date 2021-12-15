Серьезная авария произошла на 61-м километре КАД. Водитель Fiat Ducato не справился с управлением и врезался в полуприцеп большегруза DAF. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Микроавтобус направлялся к Вантовому мосту по третьей полосе от Софийской улицы. В какой-то момент 32-летний водитель не смог затормозить, после чего врезался в прицеп, который стоял на аварийке. В результате мужчина скончался от полученных травм.