ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Ставропольском крае

В Кочубеевском районе Ставропольского края накануне произошло сразу две аварии, в одной из которых участником ДТП стала машина скорой помощи. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на региональный УГИБДД.

В первом ДТП водитель автомобиля Lada сбил 69-летнего пенсионера, который вышел на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Также в аварии пострадал шестилетний ребенок, которого забрала прибывшая на место машина скорой помощи.

Направляясь в больницу с ребенком, водитель скорой включил спецсигналы и выехал на перекресток на красный свет. В результате спецмашина столкнулась с автомобилем ВАЗ-2107.