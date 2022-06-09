ДТП с участием маршрутного автобуса произошло в Кемерове. Пострадали 5 человек

В Кировском районе Кемерова на улице Проездной произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-21099 с маршрутным автобусом. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом написало ИА Nation News.

Как рассказали представители регионального ГУ МВД России, виновником аварии стал водитель отечественного автомобиля, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение.

Сейчас полиция выясняет точные обстоятельства дорожного инцидента. Виновнику грозит штраф до 15 тысяч рублей.