ДТП с участием маршрутного такси произошло на проспекте Славы

ДТП с участием маршрутки произошло на проспекте Славы в Санкт-Петербурге. Маршрутка врезалась в автомобиль, а после свернула с Невского путепровода в сторону Софийской улицы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на видеоролик в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Автобус обогнал автомобиль марки Peugeot, а после «влетел» в легковушку. После аварии водитель, не сбавляя скорость, поехал дальше. Многие интернет-пользователи предположили, что столкновения вполне можно было избежать.

«Торможение двигателем… Не, не слышал. Торможение заглушенным двигателем… Не, не знаю…» — написал один из комментаторов.