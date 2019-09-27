ДТП с участием маршрутки, трамвая и легковушки произошло в Петербурге
ДТП с участием маршрутки, трамвая и иномарки произошло на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге. Авария привела к затору на указанном участке. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на свидетелей в социальных сетях.
Авария произошла 27 сентября возле дома № 1 на Новочеркасском проспекте. По словам очевидцев, водитель маршрутки боком зацепил трамвай и резко остановился. В этот момент в маршрутное такси въехала легковая машина Opel. Информации о пострадавших нет.
В результате ДТП на участке образовалась большая пробка. Скорость движения на месте происшествия не превышала трех километров в час.