ДТП с участием маршрутки, трамвая и легковушки произошло в Петербурге

Авария произошла 27 сентября возле дома № 1 на Новочеркасском проспекте. По словам очевидцев, водитель маршрутки боком зацепил трамвай и резко остановился. В этот момент в маршрутное такси въехала легковая машина Opel. Информации о пострадавших нет.

В результате ДТП на участке образовалась большая пробка. Скорость движения на месте происшествия не превышала трех километров в час.