Происшествия 31 марта 2023, 14:18 ДТП с участием маршрутки произошло в Ставропольском крае. Один человек пострадал

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ДТП, в котором пострадал один человек, произошло накануне на трассе Ставрополь — Спицевка. В результате аварии опрокинулся микроавтобус, написал сайт newstracker.ru со ссылкой на Следственное управление СКР по Ставрополью.

В ведомстве организовали проверку перевозчика на предмет оказания услуг.

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«Прокуратура Грачевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров», — говорится в сообщении прокуратуры.