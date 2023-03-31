31 марта 2023, 14:18
ДТП с участием маршрутки произошло в Ставропольском крае. Один человек пострадал
ДТП, в котором пострадал один человек, произошло накануне на трассе Ставрополь — Спицевка. В результате аварии опрокинулся микроавтобус, написал сайт newstracker.ru со ссылкой на Следственное управление СКР по Ставрополью.
В ведомстве организовали проверку перевозчика на предмет оказания услуг.
Реклама
«Прокуратура Грачевского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров», — говорится в сообщении прокуратуры.
ДТП
Реклама
Реклама