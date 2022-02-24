ДТП с участием лесовоза в Удмуртии унесло жизни двоих людей

Смертельное ДТП произошло на 28 километре дороги Можга — Вавож в Можгинском районе. Там автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с лесовозом Scania. Об этом сообщил IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Водитель лесовоза также получил травмы. 15 человек и шесть единиц техники занимались устранением последствий аварии. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.