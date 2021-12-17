17 декабря 2021, 15:55
ДТП с участием легковушки и маршрутки случилось в Петербурге на Товарищеском проспекте — СМИ
ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте. Там легковушка столкнулась с маршруткой. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ситуация произошла 16 декабря. Иномарка Lexus получила серьезные повреждения. Водитель маршрутки перевозил десять человек.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Также прислали несколько бригад скорой помощи.
На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.