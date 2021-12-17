ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте. Там легковушка столкнулась с маршруткой. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 16 декабря. Иномарка Lexus получила серьезные повреждения. Водитель маршрутки перевозил десять человек.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Также прислали несколько бригад скорой помощи.

На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.