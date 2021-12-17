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    17 декабря 2021, 15:55

    ДТП с участием легковушки и маршрутки случилось в Петербурге на Товарищеском проспекте — СМИ

    Арина Бобкова

    ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Товарищеском проспекте. Там легковушка столкнулась с маршруткой. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Ситуация произошла 16 декабря. Иномарка Lexus получила серьезные повреждения. Водитель маршрутки перевозил десять человек.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. Также прислали несколько бригад скорой помощи.

    На данный момент выясняют обстоятельства случившегося.