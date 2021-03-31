ДТП с участием легковушки и автобуса случилось под Кузнецком. Есть пострадавшие

В Кузнецком районе Пензенской области произошла большая авария.Пострадали несколько человек. Накануне вечером столкнулись Audi A6, МАЗ и пассажирский автобус.

Водителя легковушки и пассажирку общественного транспорта госпитализировали, сообщила "Пенза-пресс" со ссылкой на пресс-службу Пензенской ГИБДД.

В сообществе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись с места ДТП. На кадрах можно заметить разбитый автобус и машину, которая сильно смята. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Сотрудники ГИБДД напомнили о том, что нужно помнить о дистанции и быть осторожными на дороге.