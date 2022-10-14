ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Благовещенске | 360°

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Знаменитости
15 октября 2022, 21:40
Башмет дал концерт в Подмосковье в поддержку призывников в рамках частичной мобилизации
Мир
15 октября 2022, 21:31
Франция взяла на подготовку украинских военных
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Мир
15 октября 2022, 21:22
Украина увеличила доходы за счет теневого бюджета
Мир
15 октября 2022, 21:22
Испанские пенсионеры устроили митинг в Мадриде из-за снижения уровня жизни
Мир
15 октября 2022, 21:19
Маск предложил человечеству перестать целиться в себя ядерным оружием
Москва
15 октября 2022, 21:17
Началалась подготовка к строительству тоннеля на Южном участке МСД
Мир
15 октября 2022, 20:58
Россия получила опыт борьбы с НАТО в рамках спецоперации
Мир
15 октября 2022, 20:54
Шансы Украины на дальнобойное оружие США назвали незначительными
Москва
15 октября 2022, 20:54
Перевозивший мобилизованных автобус попал в аварию при выезде из Москвы