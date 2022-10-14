ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Благовещенске | 360°

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ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Благовещенске

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Авария с участием легкового автомобиля произошла накануне на пересечении Гражданской и Трудовой улиц в Благовещенске. Об этом сообщил сайт AmurInfo.

Как уточнили в ГИБДД, легковой автомобиль слетел с трассы, опрокинулся и врезался в дерево, написало РИА ФАН.

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Информации о пострадавших не поступало. На место работали сотрудники полиции.

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