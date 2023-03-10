Происшествия

10 марта 2023, 19:12

ДТП с участием каршеринга произошло в Финском транспортном отсеке тоннеля в Петербурге

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Трехкилометровая пробка образовалась в результате ДТП в Финском транспортном отсеке тоннеля, в котором столкнулись каршеринговый автомобиль и грузовик. Об этом написал сайт Neva.Today со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.

Очевидцы рассказали, что каршеринговый автомобиль получил сильные повреждения. По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

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На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. Движение осуществлялось по правой полосе дороги.

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ДТП

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