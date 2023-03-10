ДТП с участием каршеринга произошло в Финском транспортном отсеке тоннеля в Петербурге

Трехкилометровая пробка образовалась в результате ДТП в Финском транспортном отсеке тоннеля, в котором столкнулись каршеринговый автомобиль и грузовик. Об этом написал сайт Neva.Today со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте.