ДТП с участием КамАЗа унесло жизнь мужчины в Ростовской области

В Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошло ДТП с участием тягача КамАЗ и легковой машины. Об этом рассказали в управлении ГИБДД региона.

Авария случилась на 1027 километре по направлению на Ростов-на-Дону в 15:55.

За рулем КамАЗа был 35-летний водитель, допустивший столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2010, направлявшимся в попутном направлении впереди тягача.

Уточняется, что в результате произошедшего скончался 62-летний водитель легковушки, пишет rostovgazeta.ru.