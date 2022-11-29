Происшествия 29 ноября 2022, 12:28 ДТП с участием КамАЗа произошло в Оренбургской области. Один человек пострадал

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ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля произошло накануне неподалеку от села Михайловка в Оренбургской области. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Как рассказали в УМВД по Оренбургской области, 34-летний водитель КамАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем Mazda.

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В результате случившегося пострадала 35-летняя девушка-пассажир Mazda.

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