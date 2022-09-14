ДТП с участием КамАЗа произошло в Екатеринбурге. Погиб водитель | 360°

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ДТП с участием КамАЗа произошло в Екатеринбурге. Погиб водитель

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На Егоршинском проезде в Екатеринбурге произошло ДТП с участием КамАЗа. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом написало ИА Nation News.

Как уточнили в ОГИБДД УМВД России по городу, мужчина потерял управление возле дома № 1 на Егоршинском проезде из-за плохого самочувствия.

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Прибывшие на место случившегося сотрудники скорой помощи лишь констатировали смерть водителя.

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Екатеринбург

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