Происшествия 13 февраля 2023, 23:18 ДТП с участием КамАЗа и иномарки унесло жизни трех человек в Армавире

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Серьезное ДТП произошло в Армавире на трассе «Кавказ». Там столкнулись грузовик и иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На седьмом километре дороги 13 февраля мужчина за рулем KIA превысил допустимую скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с КамАЗом, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

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Водитель легковушки и два его пассажира погибли на месте происшествия. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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